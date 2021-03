Il Campobasso ha deciso di correre ai ripari dopo l’infortunio abbastanza serio capitato al portiere Piga. Tra i pali, la società rossoblù sceglie la soluzione Antonio Oliva, classe 2000, andando a chiudere una casella rimasta pericolosamente scoperta in un ruolo delicato. Discrete le esperienze del giovane tarantino nel campionato di serie D. Dopo aver vestito le casacche di Rotonda e Messina, l’estremo difensore (che ieri ha svolto il primo allenamento agli ordini di mister Cudini) ha trovato poco spazio al Sorrento, annunciando nel mezzo anche un prematuro addio al calcio, durato soltanto qualche settimana. Ora la nuova chance: è chiamato a dare un contributo ai Lupi, pronti a tuffarsi nella fase decisiva del campionato.

Le difficoltà generate dagli infortuni. Inutile nascondersi: non è un momento felice per il Campobasso sul fronte infortuni. Lo stesso tecnico Mirko Cudini – nonostante il +4 sul Notaresco e la mini-fuga in classifica – ha mostrato qualche preoccupazione per il trend delle ultime due settimane. In vista della trasferta ostica sul campo di un Matese in salute, la buona notizia riguarda il rientro degli squalificati Bontà e Fabriani. Niente da fare per Brenci, costretto ancora ai box per un problema alla schiena. Da valutare Tenkorang (uscito sul finire della prima frazione contro la Recanatese) e Vitali, che continua ad avvertire un problema al piede che ne mette in dubbio la presenza domenica. Solo un affaticamento, invece, per Dalmazzi, che domenica aveva destato qualche preoccupazione con sostituzione precauzionale annessa. “L’apporto dei giovani Fruscella e Mancini è stato e sarà importante – ha precisato il tecnico – sono assolutamente soddisfatto del loro impatto. In questo momento c’è da ringraziare tutti i ragazzi per lo spirito di sacrificio mostrato in un momento non proprio felice tra infortuni e defezioni”. le.l.