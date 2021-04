Lupi carichi: obiettivo vittoria con la Vastese. E si avvicina il rientro dei tifosi allo stadio

L’input e’arrivato in settimana con la vittoria del Notaresco: a pari partite disputate, si è riportato a – 2 in classifica. Il distacco non ancora evidente, impone quindi al Campobasso un successo nel match di domani (ore 15) a Selvapiana, avversaria la Vastese. Gara che non si vince da sola, come ribadito alla squadra da Cudini, ma che dovrà riproporre l’ottimo Lupo delle ultime due uscite, vincente e per lunghi tratti dominante.

Non sono previste grosse variazioni rispetto all’ undici che ha regolato in scioltezza il Castelnuovo. Intoccabili i tre davanti Esposito, Cogliati e Vitali; a centrocampo saranno ancora out – almeno fino al recupero con il Pineto – Brenci e Tenkorang. Spazio al solido trio Ladu-Bontà-Candellori. In difesa, al fianco di Menna, e’ altamente probabile il rientro di Dalmazzi dopo aver scontato un turno di squalifica. Come detto, non tragga in inganno la classifica della Vastese, attualmente in zona playout: i biancorossi hanno diverse gare da recuperare rispetto al gruppone che li precedono in classifica. Servirà un Campobasso nella sua veste migliore, solido e concentrato.

Riapertura stadi: fumata bianca in arrivo. Ore calde sul fronte riaperture. Con il passare dei giorni crescono anche le possibilità di rivedere i tifosi negli stadi prima della fine del campionato. Un numero ampiamente contenuto rispetto agli standard, e’bene precisarlo, ma pur sempre un segnale di discontinuità che verrebbe accolto positivamente anche dalla squadra, di scena a porte chiuse da diversi mesi. La reintroduzione della zona gialla per le regioni più ‘virtuose’ consentirebbe di ritrovare da maggio circa 1000 tifosi sugli spalti. Un momento molto atteso anche nel capoluogo, a ridosso del rush finale, con priorità naturale ai circa 600 abbonati che optarono per la sottoscrizione dell’abbonamento ad “occhi chiusi”, così come recitava lo slogan della campagna 20/21 lanciata dalla società rossoblu’. le.lo.

(foto ss campobasso calcio)