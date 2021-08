Lupi, buon punto ad Avellino all’esordio in C: i padroni di casa pareggiano solo su un discutibile calcio di rigore

Primo punto in serie C per il Campobasso che all’esordio nella terza serie nazionale esce imbattuto dal Partenio di Avellino. I rossoblù di mister Cudini hanno disputato una gara importante e si erano anche portati in vantaggio al 69° grazie alla rete di Di Francesco.

Il pari dei padroni di casa è giunto al 79° su un discutibile calcio di rigore realizzato da D’Angelo. Esordio dunque positivo per il Campobasso che è stato seguito in terra campana da un nutrito gruppo di tifosi.

LA CRONACA

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi Avellino e Campobasso si annullano a vicenda pareggiando per 1 a 1. Nel primo tempo sono principalmente i padroni di casa a condurre la partita mancando qualche buona opportunità per spezzare l’equilibrio tramite le giocate di Ciancio e di Kanouté, il quale colpisce una traversa nel finale di frazione verso il 42′. Nel secondo tempo l’Avellino coglie un doppio palo clamoroso al 55′ con Mignanelli e Plescia. Nell’ultima parte dell’incontro gli ospiti riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Di Francesco al 69′ ma i padroni di casa pareggiano in virtù del calcio di rigore trasformato al 79′ da D’Angelo e conquistato dallo scatenato Kanouté. Il punto guadagnato quest’oggi consente sia all’Avellino che al Campobasso di portarsi a quota uno nella classifica del gruppo C della Serie C.

FORMAZIONI

AVELLINO (3-5-2): Forte, Sbraga, Kanoute, Mastalli, Plescia, Bove, Carriero, Ciancio, D’Angelo, Silvestri, Mignanelli

A disposizione: Pane, Pizzella, Rizzo, Tito, Scognamiglio, Gagliano, De Francesco, Messina, Matera, Micovschi

Allenatore: Piero Braglia

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan, Giunta, Bontà, Candellori, Rossetti, Emmausso, Liguori

A disposizione: Zamarion, Coco, Sbardella, Nacci, Martino, Di Francesco, Tenkorang, De Biase, Magri, Vitali, Parigi

Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Caldera di Como