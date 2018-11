Lupi, arriva la svolta? Bagatti pronto per l’esordio in panchina

Il ribaltone tecnico c’è stato, ora tocca (anche) ai giocatori. Il Campobasso si presenta all’undicesima giornata di campionato rinnovato in panchina: Bruno Mandragora ha pagato le sconfitte con l’esonero da parte della società che ha scelto per la successione Massimo Bagatti. Il mister modenese, con esperienze in serie D nei gironi del Nord, è chiamato a risollevare le sorti di una squadra che naviga in zona playout e non riesce proprio a dare un senso preciso alla stagione. Toccherà al nuovo trainer dare un’identità e trovare soprattutto i punti necessari per lasciare le ultime posizioni della classifica. SCONTRO DIRETTO. A Selvapiana c’è subito la possibilità di dare un’impronta al cammino nuovo che si vuole intraprendere. Alle 14.30 il fischio d’inizio dell’inedita sfida al Montegiorgio, neopromossa marchigiana che finora ha avuto un percorso simile a quello dei Lupi (ha 9 punti). Una vittoria darebbe ossigeno e un minimo di tranquillità al gruppo e all’ambiente dopo contestazioni, fischi e delusioni che hanno caratterizzato le ultime in casa.

GLI ESORDI DEI TECNICI SUBENTRATI IN CORSA. Negli ultimi anni per chi ha preso possesso della panchina rossoblù in corso d’opera le cose non sono andate così bene. Salvatore Vullo, l’11 gennaio 2015, iniziò con un pari a reti inviolate contro la Jesina in casa. Nello stesso anno, ma nella stagione successiva, Massimiliano Favo lo “imitò” con un punto raccolto nella trasferta di Pesaro (era l’8 novembre 2015, ndr). Ottima invece la prima di Massimo Silva che sconfisse per 2-0 il Castelfidardo. Infine, per terminare con i debutti delle ultime stagioni di serie D da parte degli allenatori subentranti, partì con una secca sconfitta un anno fa Giovanni Masecchia contro l’Avezzano (0-2).