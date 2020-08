Lupi, aperta la campagna abbonamenti “#aOcchiChiusi”

La SSD Città di Campobasso apre ufficialmente la campagna abbonamenti 2020/21. Da mercoledì 12 agosto sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso il Campobasso Store. Nell’attesa di sapere quale campionato si disputerà e di aggiornamenti relativi alle misure anti-Covid negli stadi, la Società rossoblù chiama a raccolta i propri sostenitori per la nuova stagione sportiva.

In questo clima di incertezza, il tema centrale della campagna è la fiducia verso il club e la speranza di poter rivivere presto nuove emozioni calcistiche legate al Lupo.

“Viviamo un sogno che ci spinge a seguirti ovunque,

a gioire per una vittoria, a piangere per una sconfitta.

Non importa quale sarà la categoria,

non importa quali saranno gli avversari da battere.

Il nostro sogno è vincere al tuo fianco e sostenerti sempre.

A occhi chiusi.”

#aOcchiChiusi Rinnovando con la promozione “PORTA UN AMICO/A“, sia il vecchio che il nuovo abbonato avranno diritto ad uno sconto sulla sottoscrizione come da tabella (NELLA FOTO IN BASSO). La promozione è valida solo per lo stesso settore (es.Curva con Curva; Tribuna con Tribuna).

*Gli abbonati alla Tribuna VIP avranno diritto ad accedere all’area Hospitality e ad uno sconto del 20% sugli articoli del Campobasso Store.

N.B. In base al campionato e alla composizione dei gironi, la società si riserva di indire 1 o 2 giornate rossoblù.

CATEGORIE RIDOTTI

DONNE;

UNDER 18 che non abbiano ancora compiuto 18 anni al momento dell’acquisto;

OVER 65 che abbiano già compiuto 65 anni al momento dell’acquisto.

ABBONAMENTO + SCONTO SULLA MAGLIA DA GARA

In fase di acquisto o rinnovo dell’abbonamento è possibile prenotare la maglia da gara al prezzo scontato di 55€ anziché 69€. Per beneficiare della promozione, la sottoscrizione e l’acquisto della maglia dovranno essere contestuali.

EMERGENZA COVID-19

Tutte le decisioni sull’accesso e sul distanziamento sociale negli stadi, sono demandate all’uscita di nuove linee guida da parte del Governo e della FIGC. La Società adotterà tutte le misure necessarie come disposto da eventuali decreti ministeriali a riguardo.

PUNTO VENDITA E INFO

Campobasso Store, C.so Vittorio Emanuele II n.59 – Campobasso; (martedì – sabato h10 – 13 // h17 – 20; domenica e lunedì CHIUSO); store@sscittadicampobasso.it