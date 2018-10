Lupi, ancora un rinforzo di spessore: dal Monza l’attaccante scuola Milan Pietro Cogliati

Dopo Leonardo Merio (centrocampista) e Alberto Di Pierri (difensore) ambedue scuola Juventus, un nuovo colpo di mercato è stato messo a segno dal Campobasso: dal Monza arriva il classe ’92 scuola Milan, Pietro Cogliati.

Seconda punta, ambidestro, ha sempre giocato in serie C. 138 le sue presenze sui campi di Giana Erminio, Pavia, Vibonese, Feralpisalò e Tritium. Attivissima, dunque, la società di patron Nicola Circelli che dopo le tre inaspettate sconfitte su quattro gare di campionato sta facendo di tutto per riaddrizzare la barra e rinforzare l’organico a disposizione di mister Bruno Mandragora.