Lupi a valanga sul Vasto Marina, Brenci fa doppietta

REDAZIONE

Seconda amichevole stagionale e prima goleada per il Campobasso di Cudini. Nel pomeriggio, al campo “Toti-Rauso”, è andato in scena il test contro il Bacigalupo Vasto Marina, formazione di Eccellenza abruzzese. Tanta gente ad assistere al match, nonostante il sole e la giornata tipicamente da mare. Oltre 300 le presenze sugli spalti. Nel primo tempo ci ha pensato Francesco Bontà a spezzare l’equilibrio con un tocco sotto rete. Il raddoppio è stato opera di Musetti, bello scavetto al portiere in uscita. Nella ripresa sono subentrati tutti i componenti della panchina, compreso Danilo Alessandro che ha deliziato la platea. Benissimo anche Basilio Antonelli. Terza rete di Tenkorang, poi Brenci e la punizione stupenda di Alessandro per la cinquina. Infine, ancora Brenci. In mezzo, il gol della bandiera per i vastesi.