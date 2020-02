Lupi “a spasso” vicino alle strade e alle abitazioni: l’avvistamento

I video ripresi da alcuni automobilisti nei pressi di Campolieto. Non è la prima volta che alcuni esemplari vengono avvistati così vicini alle case

Lupi fino alle case e alle strade più trafficate. Sono le spettacolari immagini che sono state riprese da un nostro lettore. Un doppio video quello che vi proponiamo: le prime immagini riguardano la strada statale 87 al chilometro 159 in territorio di Campolieto, il secondo sulla strada comunale Astatura sempre in territorio di Campolieto. Non è certo la prima volta che i lupi scendono così vicino alle abitazioni, molto probabilmente alla ricerca di cibo.