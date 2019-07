Lupi “a spasso” vicino alle case a Santa Croce (LE FOTO)

REDAZIONE TERMOLI

Se si sia trattato di due esemplari di lupo scesi dalle montagne per cercare cibo “in città” non è dato di saperlo. A corredo delle foto, comparse sulla bacheca Facebook del sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio, e diventate subito virali, c’è chi ipotizza che non si tratti di veri lupi ma di due esemplari di cane lupo cecoslovacco. Quello che è certo è che i cittadini del paese bassomolisano a pochi chilometri da Termoli si sono trovati di fronte uno spettacolo sicuramente insolito per un venerdì sera di piena estate. Le foto, infatti, mostrano due presunti lupi «di una bellezza unica», come li definisce l’autrice delle foto, gironzolare a pochi metri dalle case senza, però, disturbare né tantomeno attaccare nessuno. In tanti si sarebbero fermati ad osservare un episodio che sicuramente è insolito nelle campagne bassomolisane. Il sindaco Florio avrebbe immediatamente contattato i carabinieri Forestali rassicurando la popolazione sul fatto che i due esemplari non sono pericolosi per l’uomo.