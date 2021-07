Lupi, a difendere la porta c’è Emanuele Zamarion

Proveniente dal Gubbio e forgiato dalla As Roma il classe 2000 è pronto ad indossare i guantoni rossoblù

Emanuele Zamarion è il nuovo portiere del Campobasso. In mattinata, nella sede di Corso Vittorio Emanuele II, è arrivata la firma che sancisce la chiusura dell’accordo con il classe 2000. Il giovane talento romano arriva dal Gubbio (Serie C) dove al suo arrivo ha subito trovato la maglia da titolare garantendo sempre eccellenti prestazioni. La sua formazione, però, è tutta di marca giallorossa. A Trigoria percorre tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare a vestire la maglia della Primavera. Con la squadra di mister Alberto De Rossi trova importanti presenze in campionato e in Youth League.