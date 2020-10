Lupara, scuola e diritto allo studio: il Soa dichiara lo stato di agitazione

«Il Soa, sindacato operai autorganizzati, – si legge in una nota a firma di Andrea Di Paolo – dichiara lo stato di agitazione e non esclude azioni sindacali in difesa del diritto allo studio per gli studenti di Lupara».

«Nei giorni scorsi, i genitori degli studenti residenti nel comune di Lupara hanno avuto incontri con il provveditorato agli studi di Campobasso, la prefettura di Campobasso, comune di Lupara,

ma ad oggi non c’è nessuna risoluzione del problema. Nel comune di Lupara manca la scuola primaria di secondo grado come nei comuni limitrofi quindi Lucito, Castelbottaccio, Provvidenti e quindi gli studenti (22) per frequentare la scuola dell’obbligo si devono recare giornalmente nel comune di Casacalenda che nel caso di Lupara è il comune più vicino e può garantire tale diritto.

Si precisa che la sola scuola elementare che era presente sul comune di Lupara già mostrava delle criticità di sicurezza e di servizi mai risolti quindi il sottoscritto SOA avendo esaminato vari documenti di impegni dalle parti, prende atto che non risultano portati a termine. Quindi non accettiamo e respingiamo le dichiarazioni pubbliche di alcune cariche istituzionali che affermano che i genitori hanno scelto altre scuole fuori paese per motivazioni di offerta formativa e di qualità diverse, invece la triste realtà è la mancanza di politiche a favore delle aree interne, si è costretti spesso a lasciare il luogo dove si vive. La maggior parte degli studenti di Lupara viene accompagnata dai genitori quotidianamente con le proprie macchine a quasi 20 Km di distanza perché non esiste uno scuolabus che garantisce di frequentare l’istituto omnicomprensivo di Casacalenda , la scuola primaria e secondaria di primo grado dell ‘obbligo. Ci rivolgiamo alle Autorità competenti per il diritto all’istruzione…chiediamo che gli studenti vengano tutelati . Qualora si rappresentassero ulteriori dinieghi di competenza, ci vedremo costretti ad adire le sedi giudiziarie competenti. Intanto – conclude la nota – dichiariamo lo stato di agitazione e non escludiamo azioni sindacali di sciopero presso le sedi istituzionali opportune».