Lupacchioli riapre, l’annuncio dinanzi allo storico caffè

Un avviso sulla saracinesca recita: «Verrà riaperto a ultimazione dei lavori di manutenzione»

Lo storico caffè cittadino, Lupacchioli, non chiuderà i battenti: a breve la riapertura. L’annuncio sulla saracinesca del locale che si trova in quella conosciuta come Piazza Prefettura o meglio ancora piazza polmonite. «Si avvisa la gentile clientela – recita l’avviso sulla saracinesca dell’attività – che il locale Bar Lupacchioli verrà riaperto a ultimazione dei lavori di manutenzione». Lupacchioli è uno dei locali storici della città di Campobasso: aprì nel 1840, ben 180 anni fa. Dopo la notizia della chiusura da più parti si erano registrate reazioni di delusione. Perché saracinesce abbassate e luci spente su uno dei bar storici della città sono state interpretate come una sorta di “sconfitta”. Adesso l’annuncio: ci si sta già muovendo per “riportarlo all’antico splendore”.