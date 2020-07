Lupacchioli riapre dopo sei mesi, Campobasso ha di nuovo il suo storico Caffé

Campobasso ha di nuovo il suo punto di riferimento in città. Nel salotto buono del capoluogo, in piazza Pepe, per tutti Piazza Prefettura, ha riaperto finalmente Lupacchioli. Lo storico caffè, dopo sei mesi, incertezze e difficoltà, ha rialzato la sua saracinesca.

A gennaio la brutta notizia che aveva rattristato tanti campobassani con un cartello appeso sulla porta che ne annunciava la chiusura. Subito dopo, però, si era diffusa la notizia del rilevamento dell’attività da parte di un noto imprenditore della zona. Mercoledì, finalmente, la riapertura. Dopo mesi difficili dovuti anche all’emergenza Covid. E in un periodo di grande emergenza economica, in cui molte attività sono costrette a chiudere, a Campobasso c’è ancora chi scommette sul commercio e tiene in vita storiche attività. Cosa resa possibile, nel caso di Lupacchioli, dall’intraprendenza di un giovane imprenditore.

Gli interni sono rimasti gli stessi, anche perché la precedente proprietà aveva da poco rinnovato e all’esterno è presente un grande gazebo per ospitare clienti all’aperto. Alla nuova gestione dello storico Caffè Lupacchioli va un grande in bocca al lupo.