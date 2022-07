L’uomo viandante: guida all’ascolto di Schubert con Bellini dell’Università del Molise

Nell’ambito delle iniziative culturali di Agorà 2022 della diocesi martedì 26 luglio 2022, alle 20.30, nello spazio all’aperto del Centro Pastorale ‘Ecclesia Mater’ di Termoli è in programma una serata dal titolo “L’uomo viandante”. L’evento prevede una guida all’ascolto di Franz Schubert a cura del prof. Pier Paolo Bellini, docente dell’Università del Molise ai corsi di Laurea di Scienze della Comunicazione (Laboratorio di Linguaggi musicali e Sociologia della Comunicazione) Scienze della Formazione primaria (Sociologia dei processi culturali e comunicativi).

Sullo sfondo ci sarà l’immagine guida di quest’anno, “Il viandante sul mare di nebbia” del pittore tedesco Caspar David Friedrich, che riporta alla mente l’immagine di Papa Francesco in occasione del momento straordinario di preghiera tenuto in piazza San Pietro per invocare la fine della pandemia e i “Germogli di speranza tra incertezze e ripartenze” come le rocce che spuntano nello stesso dipinto e, soprattutto, come la roccia della fede che induce sempre verso uno sguardo di misericordia e di speranza volto al bene di tutti. Ingresso gratuito con aperitivo cenato aperto a tutti da piazza Sant’Antonio (a sinistra del belvedere).