L’uomo non può vivere senza la Natura, il monito parte dall’Istituto “M. Brigida”

Il messaggio alla base del progetto di scambio Erasmus+ dedicato all’educazione ambientale che prenderà il via domani, lunedì 9 maggio

“Nature can live without human but human cannot live after no nature”.

Un monito, che pesa come un macigno sulla testa dell’uomo che, al contrario di quella che Leopardi definiva madre e matrigna, non può vivere senza la Natura. Un messaggio chiaro, alla base del progetto di scambio Erasmus+ dedicato all’educazione ambientale che prenderà il via domani, lunedì 9 maggio, all’Istituto comprensivo “M. Brigida” di Termoli.

A Termoli è previsto l’arrivo di una delegazione di docenti in arrivo da diversi paesi quali Turchia, Lituania e Ungheria che per una settimana potranno scoprire le iniziative e le attività didattiche proposte dall’Istituto guidato dal Ds Francesco Paolo Marra: parola d’ordine nuove tecnologie. Dal coding alla robotica passando per il settore della gamification, ambiti nei quali gli studenti della Brigida (dall’Infazia alla Secondaria di primo grado) si cimentano quotidianamente.

La visita della delegazione dei docenti sarà anche l’occasione per conoscere il piccolo, ma affascinante Molise; previste infatti delle uscite sul territorio, partendo dal borgo antico di Termoli, con un’attenzione particolare a quegli angoli di Molise che necessitano, più di altri, di particolari tutele per salvaguardare le biodiversità come le Dune di Petacciato Marina. Un gemellaggio dal sapore di arricchimento e di certo opportunità di una scambio di best practice.