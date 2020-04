L’uomo dei sogni semplici

di Antonio Campa

E’ stato sublime interprete dello sport e seguace fedelissimo e innamorato perso di sua maestà l’Atletica, disciplina che ha preso le sembianze della Polisportiva Molise. Uomo del popolo, Tonino Bussone ha vissuto sport e vita con la spontanea naturalezza di chi si bea dell’evento, senza indulgere al fanatismo agonistico che oggi impera nel quotidiano. Questa sua peculiarità lo ha reso persona amabile e stimata da tutti. Nonostante il suo prodigarsi per l’atletica e la pratica sportiva, agli elogi purtroppo non sono seguiti riconoscimenti in solido. Non ha mai avuto “O’ posto”, come invece altri, risoluti nella caccia alla sistemazione. Forse non l’ha neppure cercato, u’ poste. Gli bastava il privilegio di essere uomo di campo e di palestra, lui che pure aveva provato il gusto della vittoria in tempi in cui il piccolo Molise emergeva a livello nazionale solo per le basse temperature. Libero e spigliato, il suo palcoscenico fuori dall’ambito sportivo era la strada, percorsa a passo svelto, ebbro di buonumore, sempre pronto al saluto, alla battuta in rima, qualche volta alla vanità di una millanteria. Tonino ci ha lasciato con la stessa discrezione e modestia che ha contraddistinto la sua esistenza. Era un uomo d’altri tempi che ha visto la società e la sua città rovesciata negli usi e nei modi di vivere. Se n’è fatto una ragione e con disincanto ha continuato il suo percorso, pregno della semplicità e della perseveranza di chi non tradisce e non dispera. Le sue qualità di uomo lo hanno elevato a grande e prestigioso personaggio popolare, non solo di Campobasso. Con lui se ne va via un’altra espressione di una città e di una società ormai solo vagheggiate. Credo che anche all’altro mondo manterrà la sua coerenza. Sono certo che anche in Paradiso, non rinuncerà alla battuta salace. Tonino Bussone, “Cante e sòne!”.