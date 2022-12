Luoghi del Gusto, oggi tappa a Larino tra i vicoli del borgo tra arte, bellezza e gusto

I Luoghi del Gusto tornano a fare tappa a Larino: città d’arte e di tradizioni secolari che diviene teatro irripetibile di un’esperienza unica che coniuga arte, bellezza e gusto.

Oggi, mercoledì 28 dicembre, dalle 17 alle 20, presso il Pardo Community Hostel in piazza Duomo,l’enogastronomia accende il motore della cultura e con esso si unisce e si fonde. Qui sarà, infatti, di nuovo possibile immergersi in un percorso guidato nel centro storico di Larino alla scoperta del patrimonio storico artistico della città.

Il tour si snoderà prima tra i vicoli del borgo alla scoperta della Chiesa di San Francesco, un gioiello del barocco molisano al cui interno sono custodite tracce di arte medievale, passando per la magnifica Cattedrale di San Pardo, per approdare poi nel Museo Diocesano in cui sono conservati i tesori della Diocesi Termoli-Larino.

Il percorso guidato,reso possibile da Molise WoW, proseguirà poi presso il Pardo Community Hostel in piazza Duomo, con la cultura enogastronomica del Molise. Qui i docenti della Fondazione Italiana Sommelier accompagneranno i visitatori in una degustazione guidata di tre vini del Molise, selezionati tra le DOC e IGT regionali, che saranno serviti in abbinamento a prodotti agroalimentari del territorio.

Quello in programma per domani si configura, dunque, come un vero e proprio viaggio immersivo tra passato e presente che pone al centro di tutto il piccolo ma straordinario Molise.

Per partecipare al tour e alla degustazione è necessario prenotarsi al 377 0944933.