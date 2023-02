“Luoghi del Cuore Fai”, storico secondo posto per il Museo dei Misteri di Campobasso

Il Museo dei Misteri di Campobasso si è classifica al secondo posto all’undicesima edizione del Luoghi del Cuore Fai. Questa mattina, giovedì 16 febbraio, la comunicazione in diretta dei risultati che è stata seguita con grande entusiasmo al Museo.

Il censimento del Fai ha permesso di scegliere “I Luoghi del Cuore”, tra i luoghi del vastissimo elenco di tesori del territorio italiano e nuovi siti di particolare rilevanza storica, architettonica e artistica da valorizzare.

Un risultato storico e di grandissima rilevanza per la città di Campobasso e l’intero Molise. Un traguardo che permette di valorizzare non solo il luogo storico dei Museo dei Misteri, ma una manifestazione, quella della sfilata degli Ingegni del Di Zinno che si svolge ogni anno il giorno del Corpus Domini, che è già molto conosciuta e apprezzato in Italia.

L’edizione 2022 si è chiusa con oltre un milione e mezzo di voti (1.500.638) raccolti per più di 38.800 luoghi.

Al primo posto è finita la Chiesa di San Pietro dei Samari a Gallipoli, al secondo posto, come detto, il Museo dei Misteri di Campobasso, al terzo posto la Chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria.

Al Museo dei Misteri sono andati ben 32.271 voti e andranno anche 40mila euro come contributo dal Fai.

