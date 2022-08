Luoghi del cuore Fai, il giornalista sportivo Riccardo Cucchi visita il Museo dei Misteri

Una delle voci radiofoniche più famose di “Tutto il calcio minuto per minuto” ha visitato la struttura di via Trento a Campobasso di cui è testimonial a livello nazionale

“Anche oggi tanti turisti al Museo dei Misteri di Campobasso, la sorpresa è stata la voce più famosa di tutto il calcio minuto per minuto, il giornalista Riccardo Cucchi che è il testimonial del Museo ai Luoghi del cuore Fai”. È il tweet postato direttamente dal profilo ufficiale della struttura di via Trento con cui ha celebrato la visita del noto radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto”.

Il giornalista, molto legato a Campobasso e ai suoi Misteri, lo scorso luglio aveva realizzato un videomessaggio per invitare a votare il Museo dei Misteri che custodisce gli Ingegni e farli conoscere a tutta l’Italia e al Mondo intero.