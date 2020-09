L’Unpli Molise rinnova gli organi associativi: confermato Simone Di Paolo

Si è tenuta a Campobasso l’Assemblea elettiva dell’UNPLI Molise, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, presieduta dal Consigliere nazionale della Basilicata, Pierfranco De Marco che ha curato, con la massima attenzione, il rispetto delle procedure elettorali previste dallo Statuto. La riunione, dedicata esclusivamente alla elezione degli organi associativi, dopo la scadenza dei quattro anni di attività, ha visto la presenza, fisica o per delega, di quasi tutte le Pro Loco regionali aderenti all’UNPLI Molise; pochissime sono state le assenze. Dopo aver iniziato l’attività con la scelta degli scrutatori, l’Assemblea ha proceduto all’elezione del Presidente per la quale non è stata necessaria alcuna votazione dal momento che i rappresentanti delle Pro Loco hanno confermato Simone Di Paolo per acclamazione. Più laboriosa è risultata la scelta dei membri del Consiglio Direttivo Regionale poiché erano presenti due liste, una di Isernia e una di Campobasso, tra le quali occorreva scegliere soltanto quattro rappresentanti per ciascuna. Nella lista di Isernia sono stati eletti: Michele Colavecchio, di Frosolone, Michelino Di Tata, di Pietrabbondante, Andrea Cinocca, di Carovilli, e Simone Marucci, di Miranda. Nella lista di Campobasso sono risultati eletti: Marco Fusaro, di Fossalto, Silvio Cinquino, di Riccia , Luciano Calignano, di Termoli, e Michele Di Ridolfo, di Larino. Terminata questa importante fase, l’Assemblea ha proceduto alla elezione di tredelegati che dovranno partecipare all’Assemblea Nazionale dell’UNPLI che si terrà a Padova il 7 e 8 novembre prossimi. I presenti hanno designato Simone Di Paolo, Francesco Rosati e uno tra Luciano Calignano e Vincenzo Notte, che hanno riscosso lo stesso numero di voti. Tra i due, andrà all’Assemblea di Padova colui che appartiene all’Associazione che ha maggiore anzianità di iscrizione all’UNPLI. Infine l’Assemblea dei presidenti ha scelto il Consigliere Nazionale che, nei prossimi quattro anni, dovrà rappresentare il Molise nell’assise di tutti i rappresentati delle regioni. La scelta è caduta su Marina Paglione che, dopo essere stata Presidente della Pro Loco di Carovilli, ha fatto parte del Consiglio Regionale dell’UNPLI, incaricata di tenere i rapporti con le istituzioni.

