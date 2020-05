L’Unpli Molise e le Pro Loco consegnano 5mila euro all’Asrem

«In tutti i casi di necessità le Pro Loco sono presenti e dimostrano sempre il loro grande altruismo e lo spirito di partecipazione attiva con iniziative rivolte al bene comune».

Con queste parole il Presidente dell’UNPLI Molise, Simone Di Paolo, ha proceduto alla consegna, al Direttore dell’ASREM, Oreste Florenzano, dell’assegno di 5mila euro contenente la cifra raccolta dalle Pro Loco regionali per fornire al personale sanitario degli ospedali gli indispensabili strumenti di protezione. L’incontro è avvenuto a Campobasso, presso la sede dell’ASREM, dove è stata accolta con grande cortesia una delegazione dell’UNPLI Molise.

«Le Pro Loco – ha aggiunto Simone Di Paolo – oltre ad essere le vigili custodi delle tradizioni, della storia e della cultura locale, hanno un grande cuore e sono pronte a sacrificare qualcosa di loro pur di essere vicine alle istituzioni e alle persone in difficoltà».

Il dr. Oreste Florenzano si è dichiarato molto ammirato dallo sforzo compiuto dalle Pro Loco molisane ed ha ringraziato calorosamente i rappresentanti dell’UNPLI Molise sia perché la cifra non è insignificante, sia perché in questi giorni sta cercando di finanziare altri importanti acquisti indispensabili da destinare alle strutture sanitarie del Molise, sia per la generosità del gesto compiuto dalle associazioni Pro Loco.

Marina Paglione, delegata UNPLI ai rapporti con le istituzioni, ha tenuto a sottolineare: «anche questa volta gli iscritti delle Pro Loco hanno dimostrato grandissima sensibilità e spirito di collaborazione riuscendo a realizzare una sottoscrizione individuale volontaria in favore del personale sanitario che tanti sacrifici ha dovuto affrontare per il bene di tutti». «Anche altre Pro Loco – ha aggiunto Marina Paglione – hanno effettuato donazioni con iniziative individuali immediate, prima che noi potessimo organizzare questa raccolta, e ciò tanto più ci rende orgogliosi perché dimostra lo spirito solidaristico che anima profondamente i nostri iscritti».