L’Università del Molise ha compiuto 40 anni: pubblicato il volume della Fondazione Lello Lombardi

Sono trascorsi quarant’anni dall’approvazione della legge istitutiva di “nuove” Università nel Molise e nel Mezzogiorno, particolarmente significativa per le regioni meridionali, incentrata sulla visione innovativa di una rete di università strettamente correlate alla programmazione per lo sviluppo del territorio.

Con questo tema si è inaugurato il primo volume della Collana sugli Scritti e discorsi politici di Lello Lombardi, il cui obiettivo è l’attualizzazione dei temi che hanno costituito oggetto delle battaglie politiche di Lombardi e di tutti coloro con cui ha condiviso l’impegno, la passione e l’ispirazione ai valori democratici dell’Italia repubblicana.

L’intento è quello di stimolare oggi il dibattito tra le istituzioni, le forze politiche, il mondo accademico, culturale, le realtà sociali e produttive del Paese, quale impulso per un percorso comune verso traguardi da tempo delineati, non ancora raggiunti.

Per la pubblicazione dal titolo ”Il Mezzogiorno e la questione universitaria: il piano dei nuovi atenei e la nascita dell’Università del Molise”, di Giuseppe Iglieri, edita da Rubbettino, la Fondazione Lello Lombardi ha reso disponibile la ricca documentazione inedita dell’Archivio personale di Lombardi, dichiarato di notevole interesse storico e depositato presso l’Archivio Centrale dello Stato; questo archivio contiene documenti inediti relativi al momento di svolta, glianni ’70, in cui Lombardi si sarebbe trovato a seguire e coordinare, dapprima nelle vesti di Assessore regionale alla Programmazione nel Molise e successivamente come Senatore della Repubblica, l’iter di costruzione del progetto preliminare, della proposta e della realizzazione definitiva del nuovo quadro normativo per il piano di sviluppo complessivo degli atenei nel Mezzogiorno.

La Prefazione del Sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato, Andrea De Pasquale, evidenzia il ruolo fondamentale degli archivi per la ricostruzione di momenti rilevanti nella storia politica italiana, quale presupposto per comprendere meglio il presente.

Il volume è arricchito da una vasta appendice con i documenti fondamentali, curata da Fernando Fabrizio, direttore della Collana sugli Scritti e discorsi politici di Lello Lombardi. Tra questi, il manoscritto di Lombardi sull’incontro con Sabino Cassese nel 1974, che con l’apporto del Formez segna il momento di avvio del lungo processo che ha portato nel 1982 all’approvazione della legge n. 590, con la nascita dell’Unimol e degli atenei meridionali.