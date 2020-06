L’Unione sindacale di base: i forestali hanno bisogno di risposte immediate e certezze

«L’indifferenza e il totale disinteresse nei confronti dei lavoratori forestali del Molise da parte del Presidente Toma e dell’Assessore Cavaliere – si legge in una nota a firma di Giuseppe Pavone (esecutivo regionale Usb Molise), Donato Di Blasio (Rsa Usb Forestali del Molise) e Stefano Bellini (Rsa Usb forestali Molise) – continua a manifestarsi in maniera inequivocabile e imperterrito. Inutile ribadire che risorse a disposizione per garantire la continuità lavorativa e un minimo di certezze ai lavatori nel Piano di Sviluppo Rurale ce ne sono, sarebbe bastato un minimo di interesse e di volontà da parte della politica nel recepirle. In sintesi, ad oggi, gli idraulico forestali del Molise, a causa di gravi inadempienze e negligenze perpetuate dalla nostra classe dirigente sono abbandonati e senza prospettive dal 01 luglio 2020. Dopo circa tre mesi di stop forzato per via del Covid-19, i lavoratori si trovano a dover elemosinare le spettanza del mese di maggio 2020… Mezze verità, pesanti silenzi e un triste scaricabarile tra le parti interessate che servono esclusivamente a ledere ulteriormente la dignità dei lavoratori. Dal 1 luglio 2020 la cantieristica forestale rischia di arrestarsi per mancanza di fondi e di conseguenza i progetti, per quanto concerne il Servizio AIB. I lavoratori hanno bisogno di certezze e risposte immediate, non c’è più tempo, il disagio è grande. Auspichiamo un incontro in tempi brevissimi nella speranza che Toma e Cavaliere non continuino a sottrarsi dal confronto con i lavoratori. Attendiamo sviluppi positivi entro la giornata di lunedì 29 giugno in alternativa i lavoratori si organizzeranno in Presidio presso la Giunta Regionale».