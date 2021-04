L’Unione degli Studenti festeggia il 25 aprile:”Ora e sempre Resistenza”

Oggi si ricorda la lotta compiuta e portata avanti da migliaia di uomini e donne contro la politica ingiusta e allarmante del fascismo. Una lotta che ha visto la morte di persone che hanno creduto nella libertà e nell’uguaglianza.

Tuttavia oggi non solamente ricordiamo, soprattutto festeggiamo chi con coraggio ha voluto garantire un futuro libero giusto ed uguale per tutti.

Adesso sta a ciascuno di noi, giovani, studenti, anziani, in ciascun luogo, nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro e nelle case, continuare a lottare per per una società più giusta ed onesta, in cui ci sia libertà, uguaglianza e diritti per tutt*.

L’antifascismo è un valore che noi tutt* dobbiamo portare nelle città e in tutti i luoghi di formazione. Scuole e università devono essere luogo di lotta sociale, e devono portare il messaggio che il sistema capitalista è strettamente connesso al tema dell’antifascismo. Dobbiamo impegnarci a vivere una cultura libera da oppressioni e ingiustizie. In ricordo di tutte le vittime cadute durante la lotta antifascista ricordiamo che i partigiani continuano a vivere, è nostra responsabilità continuare a prendere posizione e a opporci a un sistema che non ci rappresenta.

Il 25 aprile non è una ricorrenza, il 25 aprile è ogni giorno. Ora e sempre resistenza.