L’Unimol piange la scomparsa di Giorgio Patrizi: «Ha amato il Molise e il suo Ateneo»

Dal 2002 è stato professore ordinario dirigendo il Dipartimento di Scienze Umane, Storiche e Sociali (oggi S.U.S. e F.) concludendovi la sua carriera accademica

“Il nostro ateneo piange la scomparsa di Giorgio Patrizi, uno degli italianisti più stimati e importanti – si legge in post pubblicato dall’Universita’ degli Studi del Molise sui propri canali social ufficiali -, docente universitario, attento alla critica militante, particolarmente noto per il suo lungo studio su Carlo Emilio Gadda, cui aveva dedicato in 40 anni più pubblicazioni culminate nel 2015 col saggio ‘Gadda’ (Salerno edizioni) vincitore del Premio Flaiano di quell’anno.

Dal 2002 è stato professore ordinario del nostro ateneo presso la quale ha diretto il Dipartimento di Scienze Umane, Storiche e Sociali (oggi S.U.S. e F.) e dove ha concluso la sua carriera accademica.

Docente brillante e sempre disponibile con i colleghi, gli studenti e i suoi collaboratori. Un professore e un uomo che ha amato il Molise e il suo Ateneo”.