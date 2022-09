L’Unimol ospiterà gli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica

Il rettore Luca Brunese: “Un onore per noi patrocinare un evento così importante. Come Ateneo investiamo da anni per offrire agli studenti un percorso di studi in Scienze della Comunicazione con docenti di spessore e con grandi nomi del mondo accademico”

Si terrà in Molise, nel 2024, la decima edizione gli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica organizzati dall’associazione PA Social. Ad annunciarlo, in occasione dell’ottava edizione che si svolge oggi e domani, 16 e 17 settembre a Bergamo, è Manuela Garofalo, componente del direttivo nazionale dell’associazione, professionista della comunicazione istituzionale e digitale, docente di Media Digitali e Strategie di Comunicazione politica e istituzionale dell’Università del Molise, ateneo che ospiterà e patrocinerà l’evento.

“Sarà un onore per noi e per la nostra Università – le parole del Rettore, Luca Brunese – patrocinare un evento così importante. La comunicazione pubblica è un tema sempre più forte all’interno delle istituzioni oltre che delle aziende, e in virtù della transizione digitale e tecnologica dei servizi della Pubblica amministrazione, assume un ruolo ormai centrale. Come Ateneo investiamo da anni per offrire agli studenti un percorso di studi in Scienze della Comunicazione con docenti di spessore e con grandi nomi del mondo accademico. In questa ottica – termina Brunese – si colloca anche l’adesione della nostra Università a Pa Social, per immetterci in un circuito virtuoso di eventi, seminari, convegni, confronti costanti sulle buone pratiche, e interazioni dirette e costruttive con i più grandi professionisti della comunicazione in Italia”.