L’Unimol conferisce la laurea honoris causa a Gian Paolo Montali

Da oggi Gian Paolo Montali, già allenatore della Nazionale italiana maschile di volley e attuale direttore del progetto ‘Ryder Cup 2023’, è Dottore in Scienze e tecniche delle attività motorie. A conferirgli la laurea honoris causa, l’Università del Molise.

Il titolo accademico, per sottolineare l’importanza delle scienze motorie nello sviluppo della personalità e nell’educazione ai valori dell’impegno, della capacità di sacrificio e di lavoro in gruppo, della professionalità delle competenze. “Grazie al suo lavoro come allenatore e come dirigente – ha sottolineato il rettore, Luca Brunese – Gian Paolo Montali è un emblema della profonda relazione tra conoscenza, competenza, impegno e solidarietà che sono alla base dell’insegnamento universitario”.