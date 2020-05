Lungomare Termoli in Fase 2 fra distanza di sicurezza e mascherine (video)

Parcheggi difficili da trovare sul lungomare nord di Termoli, gente in bici, a piedi e sui pattini. In questo fine settimana dal sapore estivo il mare e la spiaggia sono la valvola di sfogo dei termolesi. Si cerca di mantenere la distanza di sicurezza e si indossa la mascherina nel pieno rispetto delle regole. Un anticipo di estate che ha però in sé l’amaro in bocca. A quest’ora, come un anno fa, i lidi erano già alle prese con ombrelloni e ultimi lavori in vista dell’imminente inizio della stagione estiva. Ecco come si presenta oggi Termoli.