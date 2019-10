“Lungomare”, il processo col rito abbreviato. Chieste condanne fino a 20 anni

Condanne dai 5 fino ai 20 anni di carcere quelle che sono state richieste questa mattina, 18 ottobre, dal procuratore capo della Repubblica di Campobasso, Nicola D’Angelo, e dal sostituto Elisa Sabusco al termine della prima udienza del rito abbreviato riguardante l’operazione Lungomare che nel 2018 ha smantellato un’associazione per delinquere finalizzata al trasporto, alla detenzione e allo spaccio di cocaina, eroina, hashish e marijuana tra la Puglia, il basso Molise e la zona centrale di Campobasso. Nel complesso sono 22 le persone rinviate a giudizio delle quali 2 hanno già patteggiato la pena, tre hanno deciso di affrontare il rito ordinario mentre altri 17 hanno scelto quello abbreviato che, appunto, è iniziato questa mattina.

La richiesta di condanna maggiore è per il presunto boss dell’associazione a delinquere per il quale la Procura ha chiesto 20 anni di reclusione, poi via via a scendere fino ai 5 anni. L’operazione “Lungomare” effettuata dai carabinieri del comando provinciale di Campobasso portò all’esecuzione di 22 misure cautelari emesse dal Gip di Campobasso su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo molisano. L’attività di indagine, coordinata dal Procuratore Capo della Repubblica di Campobasso Dottor Nicola D’Angelo e dal Sostituto Procuratore Dottoressa Elisa Sabusco, e condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso ha permise di evidenziare che dietro ad un’importante escalation di consumo di eroina e cocaina, oltre che di hashish, sul territorio vi fosse un pericoloso sodalizio criminale composto da pregiudicati sanseveresi e molisani, che avvalendosi del supporto di elementi della criminalità foggiana per il rifornimento della sostanza stupefacente, ha aggredito con sistematicità e profondo radicamento, non solo la zona della fascia costiera molisana, ma anche l’intero territorio della provincia di Campobasso.

Come sede di spaccio era stato scelto un appartamento all’interno di un complesso di palazzine destinate ad abitazioni residenziali estive nella zona sud di Campomarino Lido. Ed era proprio all’interno di quell’appartamento che dal novembre 2016 si è verificato il via vai di assuntori di eroina, cocaina ed hashish che potevano rifornirsi da diversi soggetti di San Severo “addetti alle vendite” che si alternavano nell’attività di spaccio, avvalendosi anche di minorenni appartenenti alle loro famiglie. Particolare il modo di contattare gli spacciatori. Infatti, oltre a utenze telefoniche dedicate esclusivamente all’attività di compravendita delle citate sostanze stupefacenti, gli spacciatori avevano anche, al fine di evitare errori nella localizzazione dell’appartamento deputato alla cessione della droga, indicato sul campanello del citofono dell’abitazione il nome di “Ciro” senza aggiungere alcun cognome poiché tale nome era già certezza e garanzia di trovarsi nel posto giusto per l’acquisto dello stupefacente.

Inoltre l’organizzazione per le comunicazioni telefoniche utilizzava nomi di persona quali “Michele” e “Nicola” per identificare il tipo di sostanza stupefacente disponibile o richiesta. In particolare il nome di “Nicola” significava la disponibilità di eroina mentre “Michele” indicava la cocaina.

Nel prosieguo delle citate attività criminali, gli indagati si sono poi sempre più stabilizzati nella sede di spaccio di Campomarino evitando così anche di dover rientrare su San Severo e garantendo così la disponibilità dell’offerta di stupefacenti H24. Tale organizzazione ha preso maggiormente piede soprattutto a partire dal 2017, quando nuove basi di spaccio si sono insediate sulla fascia costiera molisana sotto l’egida della criminalità di San Severo.

Gli acquirenti sono tutti molisani, per la maggior parte residenti sulla costa, poichè gli assuntori di Campobasso venivano indirizzati direttamente a San Severo presso le residenze degli indagati ovvero dei loro familiari coinvolti anch’essi nell’attività di spaccio.

Via via che l’organizzazione ha trovato una sempre maggiore stabilità, anche quest’ultima consuetudine che vedeva un’alternanza tra il territorio molisano e sanseverese, è mutata nel tempo, con il trasferimento definitivo di tutte le attività di smercio di stupefacente in territorio molisano, fino anche all’istituzione di ulteriori punti vendita nell’hinterland campobassano destinati a soddisfare più agevolmente la richiesta di stupefacente proveniente dal capoluogo.

Questa organizzazione era riuscita a costituire un solido e redditizio commercio di sostanze stupefacenti dalla Puglia verso il Molise. Sicuramente il sodalizio più organizzato e imponente che, con il coinvolgimento di numerosi soggetti, abbia mai operato e insediato il territorio molisano costituendovi diverse piazze di spaccio.