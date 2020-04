REDAZIONE TERMOLI

In un altra situazione le spiagge di Termoli, sia quella del litorale nord che quella a sud sarebbero state prese d’assalto. La Pasquetta in spiaggia richiamava a Termoli tantissima gente tra residenti e turisti. E il meteo di oggi sulla città Adriatica avrebbe aiutato a fare un boom di presenze. Ai tempi del Coronavirus, invece, tutto è diverso. Spiaggia e lungomare deserti. Il buon senso delle persone sembra aver avuto la meglio decidendo di trascorrere la Pasquetta a casa. I termolesi stanno dimostrando di essere ligi a quanto richiesto anche dal Presidente Conte che aveva scongiurato gli italiani di non vanificare, in queste giornate di festa, lo sforzo che fino ad ora era stato fatto, quello di rimanere a casa.

Foto di Alessandro Nardella