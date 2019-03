Lungo corteo di studenti a Isernia per il ‘Friday for Future’

REDAZIONE

Un lungo corteo che si è snodato lungo le principali strade di Isernia, promosso dall’Istituto Fermi Mattei ma a cui hanno aderito anche gli studenti di altre scuole. In circa 500 hanno preso parte al Friday for Future, Giornata internazionale in difesa del clima nel quadro dell’evento mondiale School Strike 4 Climate Friday for future. Intonato cori pro ambiente e il Ragazzo della via Gluck di Celentano hanno fatto sentire la loro voce contro gli effetti dei cambiamenti climatici generati dall’uomo. Il corteo ha avuto presso il Fermi Mattei e ha percorso Corso Risorgimento, Piazzale tribunale Corso Garibaldi per poi terminare davanti l’edificio della Provincia. All’evento hanno preso parte tutte le componenti della scuola, studenti, docenti, personale Ata, <E’ più che mai importante sostenere un movimento di protesta per sollecitare misure che rallentino il riscaldamento globale i cui effetti sono già in parte irreversibili e drammatici>, hanno dichiarato studenti e professori.