Lunghe file al Cardarelli per sottoporsi al vaccino, qualche protesta tra il personale in coda

Lunghe file quest mattina, mercoledì 6 gennaio, nella sala d’aspetto dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. In coda gli operatori sanitari convocati per l’effettuazione del vaccino anti Covid. Qualche protesta tra il personale presente per degli assembramenti che si sono verificati nei momenti più concitati della mattinata (come si evince dal video in alto). Qualche disguido organizzativo c’è stato e l’Asrem ha fatto sapere che sta affinando tutte le procedure affinché si possa prpocedere velocemente e al meglio al fine di immunizzare quanto più personale possibile.

