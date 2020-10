Le foto arrivano direttamente da Colletorto dove un paio di giorni fa si è verificato un cluster che ha riguardato la scuola del paese. Oggi una colonna di auto ha attraversato il paese per recarsi presso il punto adibito al tampone. Una sorta di drive-in come avvenuto anche nei grandi centri urbani per tracciare tutti gli eventuali contagi e contatti diretti.