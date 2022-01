Lunghe code davanti alle farmacie di turno per fare i tamponi anche nei festivi

Farmacie di turno prese d’assalto a Campobasso

Lunghissime file, anche nei giorni festivi di ieri, Capodanno, e oggi, domenica 2 gennaio, davanti alle farmacie di turno per effettuare il test rapido per la ricerca del Covid. Centinaia di persone in coda a Campobasso per togliersi dubbio o confermare un sospetto.

La pandemia fa sentire i suoi effetti anche in Molise dove la variante Omicron sta facendo aumentare i contagi come non era mai successo prima.

La diffusione dei nuovi casi spinge tante persone con sintomi o semplicemente entrate in contatto con persone già risultate positive, ad effettuare i tamponi. E così si formano lunghissime code davanti alle farmacie.