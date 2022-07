Lunghe attese davanti alla sala gessi del Cardarelli, cittadini spazientiti

La segnalazione di un lettore che ha scattato le immagini dell’affollamento di questa mattina all’ospedale di Tappino

Mattinata piuttosto movimentata quella di oggi, giovedì 21 luglio, all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Le foto si riferiscono all’attesa, piuttosto lunga a guardare le immagini che mostrano numerose persone in fila, davanti alla sala gessi al piano terra della struttura di Tappino.

A segnalarci l’inconveniente un lettore che ci ha inviato gli scatti.

Non è da escludere che l’affollamento registrato a Campobasso sia in qualche modo condizionato anche allo stop momentaneo dei ricoveri in Ortopedia a Termoli a causa della positività di un medico al covid.