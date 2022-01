Lunedì si torna a scuola, il calendario per i test antigenici in modalità drive in

Sul sito web del Comune di Campobasso è possibile scaricare la documentazione da presentare per effettuare i test antigenici in modalità drive-in per la popolazione scolastica delle scuole primarie e dell’infanzia

Il Comune di Campobasso, in vista della ripresa in città dell’attività didattica in presenza, prevista per lunedì 17 gennaio 2022, ha inteso intraprendere una implementazione delle attività di screening attraverso test antigenici (tamponi rapidi) per la diagnosi del Covid-19, in modalità drive-in, nei giorni di sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio 2022, rivolti su base volontaria e gratuita a tutta la popolazione scolastica delle scuole primarie e dell’infanzia insistenti presso il Comune di Campobasso.

L’attività di screening, con effettuazione di test-antigenici, avrà il supporto e il coordinamento della Croce Rossa Italiana e si svolgerà presso una postazione dedicata posta a Campobasso, in adiacenza alla Cittadella dell’economia – c. da Selvapiana (stesso ingresso area vaccinale, ma con postazione presso centro fieristico – sx ingresso opportunamente segnalato).

Sulla home page del sito web del Comune di Campobasso (https://www.comune.campobasso.it/) è possibile scaricare la documentazione che i cittadini dovranno portare con sé già compilata al momento in cui si presenteranno al drive in per effettuare il tampone e che consegneranno ai volontari della Croce Rossa.

CALENDARIO RIASSUNTIVO

SABATO

ORE 8:30 – 13:30 – infanzia e primaria

“F. JOVINE” E CONVITTO NAZIONALE “MARIO PAGANO”

ORE 14:30 – 17:30 – infanzia e primaria

“I. PETRONE”

DOMENICA

8:30 – 13:30 – infanzia e primaria

“L. MONTINI” E “COLOZZA”

14:30 – 17:30 – infanzia e primaria

“E. D’OVIDIO”

Per le scuole paritarie dell’infanzia e primaria presenti in città, si è provveduto a contattare direttamente i responsabili delle singole scuole che informeranno le famiglie su quando potranno recarsi, nel fine settimana, con i loro figli presso la postazione drive-in.