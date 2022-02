Lunedì scuole chiuse a Campobasso, Gravina: garantire rientro in sicurezza

La decisione interessa anche gli asili nido comunali e gli uffici di segreteria. Necessario effettuare le operazioni di pulizia e rimozione dei rami e degli alberi caduti dopo le abbondanti precipitazioni

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, sta per firmare un’ordinanza sindacale che verrà successivamente pubblicata, con la quale si stabilisce che per domani, lunedì 28 febbraio 2022, a Campobasso, gli Istituti di ogni ordine e grado pubblici, parificati e paritari, compresi gli asili nido comunali e gli uffici di segreteria, resteranno chiusi, in modo da poter così meglio permettere le operazioni di pulizia e rimozione dei rami e degli alberi caduti sulle strade cittadine dopo le abbondanti precipitazioni di questo fine settimana, garantendo così, contemporaneamente, anche un rientro maggiormente in sicurezza del personale scolastico, dei docenti e degli studenti per i giorni a seguire.