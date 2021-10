Lunedì sciopero generale in Molise anche contro il governo Toma

Lunedì 11 ottobre sciopero generale contro le politiche del governo Draghi organizzato da Soa, Cobas e Usb che in Molise vedrà la protesta allargarsi “contro le politiche regionali che stanno distruggendo i diritti collettivi come sanità, ambiente, istruzione e lavoro”. A Campobasso la manifestazione si terrà alle 10 in Piazza Pepe.

“Scioperiamo e manifestiamo – si legge in una nota congiunta dei sindacati – contro le politiche del governo Draghi che continua a peggiorare le condizioni dei lavoratori e dei ceti popolari più bisognosi, aprendo le porte ai ricchi della finanza e ai grossi gruppi industriali”. A livello locale, invece, la protesta si concentrerà nei confronti del governo regionale guidato da Donato Toma (centrodestra) che “continua a massacrare a favore di alcuni privati e lobby il diritto alla salute con una sanità pubblica azzerata, con gravi conseguenze sulla popolazione, ospedali chiusi e a mezzo servizio, emergenza urgenza improvvisata, attese interminabili per visite, dagli esami diagnostici alle commissioni inesistenti per le invalidità civili, con pazienti gravemente malati e abbandonati.

L’emergenza Covid – osservano le organizzazioni sindacali – ha scoperto le carte sempre sulla pelle della popolazione, senza un centro Covid con più di 500 vittime di cui molti familiari attendono ancora giustizia per malasanità”.