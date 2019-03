REDAZIONE TERMOLI

Lunedì 18 marzo 2019 dalle ore 16:30 alle ore 22:00 presso la palestra della Scuola Campolieti, sarà possibile visitare l’altare di San Giuseppe allestito come da tradizione in occasione della festa dedicata al Santo. Quest’anno il tema scelto della Campolieti sarà incentrato sullo sguardo tra padre e figlio e avrà come titolo “Dalla tenerezza dello sguardo di mio padre rinasco ogni volta come figlio”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.