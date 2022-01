Lunedì interrogatorio di garanzia per Camillo Colella

È fissato per lunedì alle 9,30 a Roma l’interrogatorio di garanzia per Camillo Colella, arrestato ieri con l’accusa di bancarotta fraudolenta.

Il Patron delle acque minerali isernino, per il quale il giudice per le indagini preliminari di Roma, Massimo Marasca, ha disposto la custodia cautelare in carcere, è finito nel mirino della magistratura in relazione al fallimento della società immobiliare Como srl, sul quale però è ancora pendente il ricorso in Cassazione.

“Colella si è già dimostrato insensibile a provvedimenti di condanna o comunque restrittivi della libertà, continuando pervicacemente a delinquere ai danni del creditore erariale e in definitiva della comunità”. Così è scritto nell’ordinanza con cui il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere del patron dell’acqua Santacroce. “Inoltre – prosegue l’ordinanza – misure più gradate rispetto a quella detentiva non eliminerebbero i contatti con i complici del Colella, che potrebbero avvenire con modalità non controllabili, e nemmeno le dimissioni dei ruoli di vertice delle società coinvolte attenuerebbero le esigenze cautelari, proprio perché sono molteplici soggetti coinvolti attraverso i quali l’indagato potrebbe gestire di fatto gli enti creati e continuare a delinquere nonostante le restrizioni”. Secondo il giudice gli arresti si sono resi necessari perchè “Superflua nei confronti del indagato è stata anche l’applicazione degli arresti domiciliari per altro procedimento, atteso che l’indagato, come se nulla fosse ha continuato a consumato condotte ben più gravi”. Non solo: “I fatti per i quali si procede riguardano ingenti somme di denaro sottratto alla collettività, che l’indagato, contando su una sostanziale impunità, non ha alcuna intenzione di costituire e sta facendo di tutto per sottrarle al fisco”.