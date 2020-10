Lunedì il punto della situazione sui contagi a Larino scesi a 6

“Dopo la prima convocazione -si legge in un post pubblicato dal sindaco Puchetti sulla pagina Facebook del comune di Larino- torneranno a riunirsi lunedì, 12 ottobre, i componenti del centro operativo comunale (Coc) per fare il punto sulla situazione relativa ai contagi in città, ma soprattutto per verificare che quanto deciso nella precedente riunione sia stato portato a termine.Come si ricorderà, come sindaco ho ritenuto opportuno convocare il Coc in quanto il numero dei casi positivi in città era salito ad otto unità ed era necessario mettere in atto tutta una serie di iniziative tese sia a scongiurare l’eventuale espansione del contagio sia per venire incontro alle esigenze delle famiglie risultate positive. Nella precedente riunione, infatti, grazie anche alla presenza dei medici di base, della Caritas, della Croce Rossa e d’intesa con l’Asrem si è stabilito, in primis, il monitoraggio delle persone contagiate e poi anche le modalità da seguire per consentire alle famiglie l’approvvigionamento dei viveri, dei medicinali ma anche il conferimento dei rifiuti. Nella nuova riunione di lunedì torneremo a fare il punto della situazione alla luce dei nuovi dati che vedono attualmente il numero dei contagiati in città sceso a 6 in virtù della guarigione, dopo il doppio tampone negativo, di due cittadini extracomunitari. Come amministrazione vogliamo ringraziare quanti fino ad oggi hanno dimostrato concretamente solidarietà alle persone contagiate a Larino e rinnoviamo l’invito a rispettare le regole sul distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale”.