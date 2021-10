Lunedì a Campobasso manifestazione per esprimere solidarietà a Mimmo Lucano

Lunedì 11 ottobre 2021, a Campobasso, in piazza Prefettura, dalle ore 17,30, avrà luogo un presidio/assemblea per esprimere vicinanza e solidarietà a Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato in primo grado semplicemente per aver accolto e salvato persone provenienti da ogni parte del mondo. Persone di ogni etnia che hanno corroborato il nobile progetto di salvare il suo comune dallo spopolamento e dall’abbandono proponendo un processo reale di integrazione osservato con interesse a livello globale.

Riace, infatti, ha saputo diventare un modello fecondo di pace e di solidarietà, apprezzato ed emulato in tutto il mondo e non casualmente Mimmo Lucano, insieme a Cecilia Strada, la figlia del fondatore di Emergency e a Zakia Seddiki, la moglie di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso nel Congo, domenica 10 ottobre, aprirà la sessantesima marcia della pace da Perugia al sacro convento di Assisi.

In tutta Italia si moltiplicano le iniziative a sostegno dell’ex sindaco di Riace e a Campobasso la manifestazione che si svolgerà lunedì 11, ha visto la collaborazione attiva di: CGIL e UIL del Molise, Caritas Diocesana di Campobasso/Boiano, Attac Abruzzo e Molise, Unione degli studenti del Molise, SIPBC Onlus del Molise, delle riviste il Bene Comune e la Fonte, delle Associazioni Dalla parte degli ultimi, Legambiente, Area Matese, Faced, La città invisibile, Shomer, della cooperativa sociale Koiné, dell’ANPI.

Al presidio/assemblea prenderanno parte anche i sindaci di Castel del Giudice Lino Gentile, di Castelbottaccio Nicola Marrone e di Fossalto Saverio Nonno.