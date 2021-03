Lunedì 8 marzo in diretta web l’evento conclusivo del progetto “Pari Comunicazioni”

Lunedì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, alle ore 17.00, sui canali social delle diverse associazioni coinvolte, si terrà l’evento conclusivo del progetto Pari Comunicazioni, promosso dal Comune di Campobasso e dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pari Comunicazioni è un progetto che ha l’obiettivo di favorire il riconoscimento, la riflessione e il superamento di modelli strutturati, di pregiudizi e stereotipi connessi al genere al fine di prevenire fenomeni di discriminazione ed esclusione. Per la presentazione del progetto che ha visto impegnati gli alunni di diverse scuole cittadine, saranno presenti le associazioni partner del progetto INCAS Produzioni, Liberaluna Onlus, Viva Onlus.

Questi di seguito gli interventi fissati:

• Paola Felice, Assessore alla Cultura del Comune di Campobasso – saluti e introduzione;

• Emanuela Galasso, Liberaluna Onlus – “Percorsi di sensibilizzazione scuole primarie”

• Angela Sajeva, Viva Onlus – ”Narrazione orale: Storytelling”

• Marco Caldoro, attore – “L’utilità del laboratorio teatrale”;

• Giovanni De Micheli, fumettista – “Il fumetto: dall’idea al bozzetto”;

• Roberto Faccenda, presidente INCAS Produzioni – “L’animazione dei fumetti”

Moderatore: Francesco Vitale.

Il progetto Pari Comunicazioni ha inteso avviare, nei suoi diversi step, dei percorsi di in/formazione, sensibilizzazione ed educazione alla non discriminazione e ha avuto, quale obiettivo prioritario, quello di favorire il riconoscimento, la riflessione e il superamento di modelli strutturati, di pregiudizi e stereotipi connessi al genere al fine di prevenire fenomeni di discriminazione ed esclusione connessi alla violenza di genere che, in ambito scolastico, possono degenerare in fenomeni di bullismo ed omofobia. Nel corso del convegno web di lunedì 8 marzo, ci sarà la proiezione dei contenuti audiovisivi realizzati nell’ambito del progetto, dello spot “Uso le mani solo per farti rialzare” realizzato da William Mussini, il Documentario reportage dei laboratori svolti, con le quattro strisce animate sul tema della parità di genere.