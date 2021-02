Lunedì 8 febbraio presentazione ufficiale del “Giardino della rinascita”

Lunedì 8 febbraio, alle ore 10.30, verrà presentato ufficialmente il “Giardino della rinascita”, un vero e proprio giardino botanico dove sarà possibile mettere a dimora un nuovo albero in memoria di una persona cara scomparsa. Il Giardino si trova tra via Depretis e C.da Cese (nei pressi officina/gommista, di fronte al ristorante “Castello”). Saranno presenti per l’occasione: l’assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, il Presidente del Consiglio Comunale, la presidente della Commissione Consiliare Ambiente.