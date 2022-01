Lunedì 10 gennaio le scuole di Isernia saranno regolarmente aperte

“Una scelta non semplice, che arriva in un momento molto delicato, ma i dati che giungono dalle prime due giornate di screening sulla popolazione scolastica sono confortanti e ci permettono di essere fiduciosi, seppure con la dovuta cautela” afferma il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che continua cosi: “Sui 416 test antigenici eseguiti nella sola giornata odierna, solo 9 bambini sono risultati positivi. Un dato che si somma a quello dello screening dello scorso 6 gennaio, cui erano risultati positivi soltanto 2 bambini su 168 tamponi processati.

Abbiamo dunque deciso di dare priorità alla scuola, alla formazione in presenza, fondamentale soprattutto per i più piccoli, seguendo le indicazioni del Governo centrale. Naturalmente monitoreremo, giorno per giorno, la situazione nelle classi seguendo, appunto, le nuove disposizioni nazionali sul ritorno tra i banchi.

Ricordo che la campagna di screening per la diagnosi del Covid-19 dedicata alle scuole proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 9 gennaio, dalle 8.00 alle 16.00.

Ribadisco il mio invito ad aderire numerosi, così come quello a ricorrere alla vaccinazione”.