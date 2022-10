Luminarie natalizie, Gravina dice sì ma i cittadini restano divisi (interviste e risultati del voto)

Tiene ancora banco il dibattito, dentro e fuori da Palazzo San Giorgio, se installare o meno le luminarie natalizie a Campobasso. Il sindaco, Roberto Gravina, dal canto suo ha cercato di sgombrare il campo dalle polemiche snocciolando numeri relativi ai costi (“per il costo di accensione delle luminarie parliamo di una cifra di circa 5mila euro”) e messaggi più “concilianti” del tipo “non vogliamo limitare questa occasione di festa, soprattutto per i bambini e per le attività commerciali” o anche meno: “Non possiamo fare a meno di festeggiare il Natale e lo faremo, certo, con un minimo di attenzione in più”.

Intanto, tra i cittadini la spaccatura resta. Alla manifestazione di opinione, lanciata dal Quotidiano, per sondare il sentiment dei campobassani rispetto all’installazione delle luminarie a Natale, hanno risposto in 1561. A prevalere, con 830 voti (pari al 53,16%) la dicitura “No, non lo ritengo necessario visto il caro energia: quei fondi potrebbero andare a famiglie e commercianti in difficoltà”, contro i 731 (46,84%) della risposta “Sì, è sempre bello respirare in città l’atmosfera natalizia, anche se in tono minore”. Inoltre, sono stati anche interpellati alcuni cittadini per strada, ma qui c’è stata una leggera prevalenza del “Sì”, giustificandolo con l’invito a non disperdere l’atmosfera natalizia, sia pure con qualche accorgimento in più sul fronte del risparmio, che deve illuminare i cuori oltre che le strade. (adimo)

Sotto i risultati della manifestazione di opinione. In alto le interviste ai cittadini