Luminarie in città, Tramontano a Gravina: “Ascolti gli umori della comunità e poi decida”

Il capogruppo della Lega ha contro-replicato al sindaco che aveva definito “sterile e abituale polemica” la sua proposta di non allestirle: “Sono in difficoltà anche il ceto medio e numerose attività produttive che stanno pensando di chiudere”

Il capogruppo della Lega, Alberto Tramontano, ha contro-replicato al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in merito alle luminare natalizie da allestire in città. Di seguito, il testo della nota:

“Non pensavo che la mia proposta di non allestire le luminarie in città, in considerazione del periodo di forte criticità che stanno attraversando famiglie ed imprese, non venisse accolto e che addirittura venisse derubricato dal Sindaco Gravina a sterile e abituale polemica. Gravina ha dichiarato che si tratterebbe di un risparmio di soli 5.000 euro.

Il Sindaco Gravina ha omesso di ricordare che la cifra di 5.000 euro rappresenta soltanto la spesa per il consumo elettrico, non quella per l’allestimento delle luminarie, che a titolo di esempio, l’anno scorso sono costate 65.000 euro (vedi delibera in allegato) prelevati addirittura dal fondo di riserva! Quindi l’informazione riportata da Gravina é quantomeno lacunosa.

La mia non è una posizione polemica, è una posizione di buon senso. Al Sindaco Gravina ricordo che non sono in difficoltà soltanto gli indigenti e i percettori del reddito di cittadinanza, ma anche il cosiddetto ceto medio che ha visto diminuire il proprio potere di acquisto e numerose attività produttive delle nostre città che per gli aumenti del costo della materia energia e delle materie prime stanno addirittura pensando di chiudere.

Invito Gravina ad uscire dal Palazzo, a fare la spesa in un supermercato, ad entrare in un panificio, in una macelleria e a sentire gli umori dei propri amministrati, al fine di assumere decisioni in linea con le necessità della nostra comunità. La mia non è una posizione polemica, è una posizione politica, cioè che guarda al bene della polis in cui viviamo”.