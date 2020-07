Sono spuntate in pieno centro a Termoli, lungo il Corso Nazionale, le prime luminarie per la festa patronale di San Basso del 3 e 4 agosto. I tecnici sono impegnati nel montare le strutture che renderanno il centro della città adriatico ancor più bello, così come avvenuto lo scorso anno. Ma questa volta c’è una novità. Il comune di Termoli ha previsto degli impianti di filodiffusione che allieteranno le serate con la musica sia lungo il corso che al Borgo Antico e in via XX Settembre.