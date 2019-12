Luminarie di Natale con gli storici versi di ‘Sernia Mea’

Gli addobbi luminosi con le parole della famosa canzone popolare installati lungo corso Garibaldi

ISERNIA. Luminarie di Natale con le parole di ‘Sernia Mea, storica e famosissima canzone popolare di Pier Giuseppe Baccaro. Versi che sono nel cuore di ogni isernino e che quest’anno saranno in bella mostra anche lungo corso Garibaldi, l’arteria principale del capoluogo pentro. Una vera e propria sorpresa ai suoi concittadini, voluta fortemente dall’assessore comunale alla Cultura, Eugenio Kniahynicki.

«Voleva essere una sorpresa per la mia città, un regalo inatteso e spero gradito che ho tentato di far installare domenica mattina con l’accensione prevista per la sera. “Purtroppo” per motivi tecnici la scritta è stata installata questa mattina – ha dichiarato l’assessore –. Ringrazio la Pro Loco Città di Isernia per aver provveduto a far realizzare per conto del Comune le luminarie, e ringrazio la ditta isernina Luminarie de Vincenzi per aver realizzato questa stupenda installazione e tutte le altre che a breve vedrete in città».