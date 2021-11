Luminarie da 65mila euro “per rilanciare il commercio”. Ma è già polemica sull’utilizzo dei fondi

Rilanciare il tessuto economico-imprenditoriale, in particolare nel centro murattiano, colpito duramente negli ultimi due anni da chiusure e restrizioni. Va in questa direzione la scelta dell’amministrazione 5 Stelle in ottica luminarie: 65mila euro circa – come previsto dalla delibera – una cifra superiore rispetto allo scorso anno, proprio al fine di operare uno scatto in avanti, un atto di vicinanza e “di ripristino di un clima di normalità che funga da sostegno alle attività del commercio”. Largo dunque ad un’iniziativa che si pone in continuità con “Io Compro In Città” – avviata lo scorso anno – e spazio a quello che viene definito “scenario coreografico” che produca incentivo affinchè aumentino gli acquisti da parte dei cittadini.

Più di qualche dubbio sulle luminarie versione 2021 arriva tuttavia dalle opposizioni, che criticano l’operato dell’amministrazione su due fronti: la provenienza dei fondi e la scarsa visione innovativa. Sul primo nodo, è forte l’attacco dell’ex assessore Colagiovanni (consigliere Popolari), che non le manda a dire. “Siamo alle solite – esordisce – venivamo accusati di arrivare all’ultimo momento e di attingere dal fondo di riserva. I 5 Stelle cosa fanno? La stessa cosa. I fondi non arrivano da un capitolo di spesa a parte. Dove sono i progetti di rivoluzione che tanto decantavano? E le idee? I cittadini si stanno accorgendo delle tante, troppe incoerenze che venivano sventolate in campagna elettorale nel 2019. E potremmo estendere le clamorose incompiute in vari ambiti, non solo sulle luminarie…”.

Da Esposito (Forza Italia) giunge una critica globale. “Affidarsi alle luminarie come unico veicolo trainante per il rilancio del commercio cittadino è operazione ingenua e limitata. Sembra proseguire – spiega – questo modus operandi fatto di semplicità e scarsa visione. Per quanto riguarda le esigenze dei commercianti, che vengono da noi ascoltati quotidianamente, il lavoro sarebbe ben più ampio. L’amministrazione 5 Stelle manca di idee, e non è una novità, manca di quelle idee innovative e visionarie che farebbero la differenza”.